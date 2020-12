Steigende Gebühren : Bestattungen in Niederkassel sollen teurer werden

Niederkassel Wer im kommenden Jahr ein Einzelwahlgrab erwerben will, soll mehr zahlen müssen. Die Kosten für Doppelgräber sollen auf über 4.000 Euro steigen. Kosten für Trauerhallen, Kühlanlagen und Kapellen übersteigen die zumutbaren Nutzungsgebühren um ein Vielfaches.

Die Gründe hierfür sind in den Details des städtischen Zahlenwerks verborgen: In den Jahren 2016, 2017 und 2018 führten die Gebühren zu einer Überdeckung von durchschnittlich 33.763,70 Euro für jedes der drei Jahre. Für die Gebühren in 2020 wurde die Überdeckung aus dem Jahr 2016 bereits berücksichtigt. Im Jahr 2019 gab es jedoch ein Minus von 20.824,29 Euro. Unterm Strich solle die Gebührenhöhe je Jahr nicht zu sehr schwanken, weshalb die Überdeckungen und Unterdeckungen innerhalb eines Zeitraums der nächsten vier Jahr auszugleichen sei. So sieht es auch das Kommunalabgabengesetz NRW vor.