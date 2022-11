Kirchen-Asyl in Niederkassel : Grafikdesignerin aus dem Iran bekennt Farbe für die Freiheit

Saghi Entezami drückt sich mit ihren Illustrationen aus. Foto: Christine Siefer

Serie Niederkassel Saghi Entezami ist 2018 aus dem Iran nach Deutschland geflohen. Ihren Blick auf die Proteste in ihrer Heimat hält die studierte Grafik-Designerin in Illustrationen fest. Damit will sie aus der Ferne Farbe bekennen für die Freiheitsbewegung.