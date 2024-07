Einsatz in Niederkassel Jugendliche greifen Frau an und fliehen vor Polizei

In Niederkassel haben am Freitag drei Jugendliche eine 45 Jahre alte Frau angegriffen und verletzt. Gegen 22 Uhr sollen die drei Jugendlichen mit der 45-Jährigen gestritten haben und, nachdem sie die Frau verletzt hatten, auf E-Scootern geflohen sein, teilte die Polizei am Montag mit. Zeugen alarmierten die Polizei und beschrieben zwei der drei Jugendlichen. In der Ahrstraße trafen die Beamten zwei der drei jungen Männer an.