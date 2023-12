Kein kostenloser Hausanschluss Niederkasseler ärgern sich über neue Regelungen für den Glasfaseranschluss

Mit einem symbolischen Spatenstich fiel im Mai 2021 der Startschuss für den Glasfaser-Ausbau in Niederkassel. Seitdem sind die Haushalte in Lülsdorf, Ranzel, Niederkassel und Rheidt sukzessive ans Netz der Telekom angeschlossen. Wie zwischen Stadt und Niederkassel vereinbart, war der Anschluss bis in den Keller hinein für Niederkasseler Immobilienbesitzer kostenlos – auch ohne einen direkten Vertragsabschluss mit dem Anbieter. Das ist in Mondorf, wo der Glasfaserausbau gerade ansteht, anders.