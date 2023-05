Ganztagsbetreuung in Niederkassel Fehlende OGS-Plätze – keine Lösung in Sicht

In Ranzel dagegen gibt es 15 freie Plätze. Nur in Rheidt und Niederkassel-Ort könnten nicht genügend Plätze angeboten werden, so Busch, es fehle an Personal und Räumlichkeiten. Dem entgegnete Walbröh, es gebe keinen Grund, warum nicht in diesem Jahr in den gleichen Räumen möglich sein solle, was bisher möglich war. Dann machte der Beigeordnete seinen Unmut deutlich: „Wir erwarten, dass sich der Träger bis zum nächsten Jahr, wenn die Container kommen, mit der Raumsituation abfindet.“