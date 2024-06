Fahrradprüfung in Niederkassel Links abbiegen fällt Kindern auf dem Fahrrad schwer

Niederkassel · Seit neun Jahren ist Polizeihauptkomissarin Heike Jakob für die Verkehrserziehung in Kindergärten und Schulen in Niederkassel und Lohmar im Einsatz. Worauf sie dabei achtet und wie schwierig es mit der Zeit geworden ist, Unterstützung von den Eltern zu bekommen, erzählt sie der Radfahrprüfung in Mondorf.

15.06.2024 , 15:00 Uhr

Heike Jakob kontrolliert die Verkehrstauglichkeit der Fahrräder. Foto: Hans-Werner Klinkhammels

Von Hans-Werner Klinkhammels