Unfall in Niederkassel : Kleinkind wird auf Parkplatz von Auto überrollt

Unfall in Niederkassel

Auf einem Supermarktparkplatz in Niederkassel ist ein Kleinkind von einem Auo überrollt worden. (Symbolfoto) Foto: DRF Luftrettung/STEFFEN MUELLER FOTOGRAFIE

Niederkassel In Niederkassel ist es am Donnerstag zu einem tragischen Unfall auf einem Parkplatz gekommen: Eine Autofahrerin übersah ein Kleinkind und überrollte dieses mit ihrem Fahrzeug.

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Gierslinger Straße in Niederkassel ist am Donnerstagnachmittag ein Kleinkind von einem Auto überrollt und dabei schwer verletzt worden. Der 36-jährige Vater lief mit seinen beiden kleinen Kindern über den Parkplatz, während eine 33-Jährige dort mit ihrem Ford Fiesta rangierte.