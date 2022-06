Bauen in Niederkassel : Kosten für Schulzentrum Nord explodieren

Bauen in Niederkassel

Niederkassel Um den Bau kommt die Stadt Niederkassel nicht herum: Das Schulzentrum Nord ist bereits seit einigen Jahren geplant, die kalkulierten Kosten haben sich seitdem vervielfacht. Der zuständige Ausschuss setzt nun bei einer Vielzahl von Einzelposten den Rotstift an.

Weil die Schülerzahlen in Zukunft steigen werden, muss die Stadt Niederkassel ein neues Schulzentrum bauen. Die Planungen sind bereits weit fortgeschritten, aber die Kosten explodieren inzwischen. Nun hat der Ausschuss Schulzentrum Nord den Rotstift an den Planungen angesetzt. Nicht zwingend notwendige Ausgaben wurden gestrichen.

Bereits im März dieses Jahres wurden seitens der Verwaltung die ersten exponentiellen Kostensteigerungen errechnet und kommuniziert. Die Herstellungskosten im Bereich Hochbau und Außenanlagen wurden für den 22. März bereits mit einem 24-prozentigen Mehraufwand gegenüber der Kostenschätzung aus Mai 2021 berechnet. Vor wenigen Monaten lagen die Kosten demnach bei 42,7 Millionen Euro. Kostenangaben in den Bereichen Grundstück, Herrichten und Erschließen, Außenanlagen, Ausstattung und Baunebenkosten lagen nicht valide vor, die Kämmerei bezifferte die Gesamtkosten damals aus dem Stand auf 65 Millionen Euro.

69 Einsparmöglichkeiten aufgelistet

Dies sind Steigerungen, denen gegenüber die Verwaltung machtlos ist, war sich der Ausschuss einig. „Bei den aktuellen Kostensteigerungen im Baubereich würde man als Privatbauherr das Vorhaben zunächst einmal zurückstellen, als Stadt müssen wir bauen, wir können nicht warten“, so der Beigeordnete Carsten Walbröhl. Lineare Kostensteigerungen von vier Prozent pro Quartal stehen im Raum. Deshalb stellt sich die Frage, wo Einsparpotentiale genutzt werden können.

Im Ausschuss wurden nun 69 verschiedene Einsparmöglichkeiten aufgelistet. 50 dieser Potentiale waren bereits durch die Verwaltung und in früheren Sitzungen freigegeben worden, zehn waren abgelehnt worden, neun sollten nun diskutiert werden. Dabei ging es um die Anzahl der Fahrradstellplätze und die der Autos, es ging um den Einbau von Drehflügeltüren oder Schiebetüren. Decken- und Wandanstriche wurden ebenso wie Regelungstechnik und und die Wahl der Beleuchtungsmittel auf den Prüfstand gestellt.

Auch im Außengelände, dessen Bebauung und Begrünung zuvor vom ArGe-Architekten Albrecht Weber vorgestellt worden war, wurden Abstriche gemacht. So entfallen die schwebenden Sitzbankpodeste mit umlaufender Lichtleiste, an deren Stelle sollen nun Betonfertigteile verwendet werden. 30.000 Euro können so eingespart werden. Nicht ändern möchte die Stadt hingegen den Baumumfang der Erstpflanzungen. Zwar könne man mehr als 16.000 Euro sparen, wenn die Bäume statt 20 bis 25 Zentimeter nur bis 14 Zentimeter dick sind, doch seien diese Pflanzungen sehr pflegeintensiv und zudem nicht sicher gegen Vandalismus. Man wolle sich nicht „totsparen“, heißt es dazu im Ausschuss.