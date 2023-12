Landstraße in Niederkassel-Lülsdorf Mann nach Leichenfund in Kanalschacht vor Gericht

Laut Anklage soll es am Tattag im März 2023 zwischen dem 41-Jährigen und dem späteren Opfer in dessen Wohnung zum Streit gekommen sein. Dabei habe das spätere Opfer den Beschuldigten „endgültig und letztmalig“ aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. Der Angeklagte, dem damit die Obdachlosigkeit gedroht habe, sei darüber so sehr in Rage geraten, dass er auf den Mann eingeschlagen und -getreten habe, sagte die Staatsanwältin bei der Anklageverlesung.