Mit Steinen und Blumentopf beworfen : Bleiglasfenster an Grundschule in Lülsdorf beschädigt

Bleiglasfenster an Grundschule in Lülsdorf beschädigt

Niederkassel-Lülsdorf Unbekannte haben ein Bleiglasfenster an der Katholischen Grundschule in Niederkassel-Lülsdorf beschädigt. Die Fensterfront bewarfen sie mit Steinen und einem Blumentopf. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende ein hochwertiges Bleiglasfenster an der Katholischen Grundschule Lülsdorf beschädigt. Angestellte der Schule hatten am Montagmorgen festgestellt, dass die drei mal drei große Fensterfront mit Steinen sowie einem Blumentopf beworfen worden war. Insgesamt sechsunddreißig Einschläge zählte der Hausmeister Lars Himstedt an dem Fenster.