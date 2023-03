Polizei sucht nach Zeugen : Diebe knacken in Lülsdorf mehrere Tresore im Pfarrhaus

Bislang unbekannte Täter sind in das Pfarrhaus in Lülsdorf eingebrochen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Lülsdorf In einem Pfarrhaus in Niederkassel-Lülsdorf haben Einbrecher eine beachtliche Beute gemacht. Allerdings nahmen sich nicht nur Geld mit.

Bislang unbekannte Täter sind in das Pfarrhaus an der Rheinstraße in Niederkassel-Lülsdorf eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, gelangten die Diebe zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr auf bislang unbekannte Weise ins Pfarrhaus. Sie brachen drei Standtresore auf und entwendeten einen weiteren Tresor. Insgesamt machten die Einbrecher eine Beute in Höhe von mehreren tausend Euro.