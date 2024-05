Augenscheinlich implodiert Staubsauger-Akku sorgt für Feuerwehreinsatz in Niederkassel

Am frühen Montagabend ist die Feuerwehr zu einer starken Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Rheinstraße im Niederkasseler Stadtteil Lülsdorf alarmiert worden. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten im Erdgeschoss des Gebädueanbaus fest, dass der Rauch von einem Akkustaubsauger ausging, der sich an einem Ladegerät befand. Nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr Niederkassel, Frank Härtel, sei der Staubsauger augenscheinlich implodiert. Die Hausbewohner hatten bereits vor dem Geschehen das Haus verlassen. Nach GA-Informationen informierten aufmerksame Nachbarn die Bewohner.