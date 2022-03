Haftstrafe auf Bewährung : Mann aus Niederkassel gesteht Verbreitung von Kinderpornografie

Siegburg Ein 28-Jähriger hat kinder- und jugendpornografische Bilder und Videos im Internet verbreitet. Nun stand der Mann aus Niederkassel vor Gericht und legte ein Geständnis ab.

Mit dem Strafmaß folgte Richterin Alexandra Pohl dem Antrag der Staatsanwaltschaft. „Ich werde so etwas nie wieder tun, ich weiß, dass ich viel aufs Spiel gesetzt habe und das belastet mich sehr“, so der Niederkasseler in seinem Schlusswort.

Glück bei der Strafzumessung

In der Verhandlung kam heraus, dass der Angeklagte die Videos auf Skype nur deshalb verbreitet hatte, um damit an Bilder von Männern zu kommen, denen gegenüber er sich in einschlägigen Chats als Frau ausgegeben hatte. Die Verbreitung dieser Videos seien nur „Mittel zum Zweck“ gewesen. Er sei nur in sehr geringem Maße pädophil, gab er auf Frage der Richterin an, denn eigentlich interessierten ihn nur „ältere Männer ab 35“.