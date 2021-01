Polizist rettete Person : Mann trieb leblos in der Sieg bei Niederkassel

Nachdem ein Passant am Donnerstagmittag eine leblose Person in der Sieg bei Niederkassel meldete, rückten Polizei, Feuerwehr, DLRG und Wasserwacht aus. Der Mann wurde schließlich aus dem Wasser gerettet.

Ein Mann ist am Dienstagmittag aus der Sieg bei Niederkassel gerettet worden. Die Person trieb zunächst leblos in dem Fluss und wurde nach der Reanimierung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Passant hatte gegen 13.40 Uhr zwischen der Kläranlage Müllekoven und der Siegfähre einen leblos im Wasser treibenden Mann entdeckt und umgehend die Rettungskräfte alarmiert. Strömungsretter und Boote von DLRG, Feuerwehr und Wasserwacht leiteten eine groß angelegte Suchaktion ein. Auch ein Rettungshubschrauber beteiligte sich an der Suche nach dem Mann.