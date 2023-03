Verdacht der Brandstiftung : Auto geht in Niederkassel in Flammen auf

Die Feuerwehr löschte den brennenden Mercedes in Niederkassel-Mondorf. Foto: Ulrich Felsmann

Niederkassel In der Nacht zu Freitag hat ein Mercedes an der Langgasse in Niederkassel-Mondorf gebrannt. Es entstanden Sachschäden, verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



In der Nacht zu Freitag ist ein Auto an der Langgasse in Niederkassel-Mondorf in Flammen aufgegangen. Das berichtet die Polizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis. Gegen 3.15 Uhr meldete ein Zeuge den brennenden Mercedes, der sich auf dem Stellplatz eines Mehrfamilienhauses befand.

Durch die starke Hitzeentwicklung wurde auch ein neben dem Mercedes geparkter VW, die Rollläden der Erdgeschosswohnung sowie eine Altpapiertonne beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Der Mercedes wurde sichergestellt.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, das im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnte, sich unter 02241/5413221 zu melden.

