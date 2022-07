Identität noch unklar : Toter am Niederkasseler Rheinufer entdeckt

Toter am Niederkasseler Rheinufer entdeckt

In Niederkassel ist am Montagmittag eine Leiche ans Ufer des Rheins gespült worden. Foto: Dieter Hombach

Niederkassel Am Montagmittag ist in Niederkassel eine Leiche ans Ufer gespült worden. Die Identität ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch den Zusammenhang zu einem Fall aus Bad Honnef.

Die Polizei in Niederkassel ist am Montagmittag gegen 13.30 Uhr ans Rheinufer gerufen worden, weil dort ein Toter entdeckt wurde. Nach GA-Informationen wurde der Leichnam auf Höhe der Nato-Rampe in Rheidt gefunden.