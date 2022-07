Leiche im Rhein : Toter am Niederkasseler Rheinufer war Vermisster von Honnefer Fähre

In Niederkassel ist am Montagmittag eine Leiche ans Ufer des Rheins gespült worden. Foto: Dieter Hombach

Update Niederkassel Am Montagmittag ist in Niederkassel eine Leiche ans Ufer gespült worden. Bei dem Toten handelt es sich um den Mann, der am Sonntag von einer Fähre in Bad Honnef in den Rhein gesprungen war.



Die Polizei in Niederkassel ist am Montagmittag gegen 13.30 Uhr ans Rheinufer gerufen worden, weil dort ein Toter entdeckt wurde. Nach GA-Informationen wurde der Leichnam auf Höhe der Nato-Rampe in Rheidt gefunden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um den 61-Jährigen, der am Sonntagabend in Bad Honnef von einer Fähre in den Rhein gesprungen ist und vermisst wurde. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann in suizidaler Absicht gehandelt hat.

Info Anmerkung der Redaktion Der General-Anzeiger berichtet in der Regel nicht über Selbsttötungen oder Suizid-Versuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Der Grund dafür ist die hohe Nachahmerquote. Wenn Sie oder Ihnen nahestehende Personen von Depressionen betroffen sind und/oder Suizid-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Die Caritas bietet eine Onlineberatung für Jugendliche bis 25 Jahre. Auf der Seite erhalten die Betroffenen Hilfestellungen von Gleichaltrigen, und zwar anonym und kostenlos. Die Aufnahme der LVR-Klinik in Bonn ist Tag und Nacht erreichbar. Kontakt: Aufnahme- und Krisenzentrum LVR-Klinik, Kaiser-Karl-Ring 20, 0228/5511 und im Internet. Suizidgefährdete und deren Umfeld können sich auch an die Beratungsstelle im Sozialpsychiatrischen Dienst des städtischen Gesundheitsamtes wenden. Die Mitarbeiter sind unter 0228/773819 oder 773970 zu erreichen. Bürozeiten sind montags bis freitags von 9 bis 11.30 und montags bis donnerstags von 14 bis 15.30 Uhr.

