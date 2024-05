Pfingstkirmes fällt ins Wasser Mondorfer Strandfest fällt wegen Hochwassers aus

Doch es kam anders. Noch während des Feuerwerksaufbaus am Samstag auf dem Eiländchen, das dem Hafen vorgelagert ist, brach der Feuerwerker selbstständig ab, weil es zu stark regnete und das Wasser zu schnell stieg. Auch er strich einen Teil seiner Kosten, die sich üblicherweise Veranstalter und Schausteller teilen. Dann war auch schnell klar, dass es nicht weitergehen konnte. Stadtverwaltung und Schausteller beschlossen, das Strandfest um 23 Uhr enden zu lassen. Für die Stadtfest GbR ein herber Verlust, so Jürgen Schänzler. „Wir haben in diesem Jahr quasi keine Einnahmen. Die brauchen wir aber für die Sicherheit unserer Planung. Schon der Freitag war mager, denn viele Menschen sind wegen der unübersichtlichen Lage zu Hause geblieben“, berichtet er. Aufs Weitermachen angesprochen, lächelt er. „Wir werden sehen, so schnell geben wir nicht auf. Außerdem gab es diese Situation 1996 schon einmal, als der Montag buchstäblich ins Wasser fiel“.