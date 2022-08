Klage verzögert Projekt : Niederkassel muss auf Weiterbau der Ortsumgehung warten

Niederkassel Anwohner in Niederkassel müssen nach wie vor auf den erhofften Weiterbau der Ortsumgehung warten. Es fehlt nur noch ein kleines Stück, doch eine Klage verzögert das Projekt. Wann es am zuständigen Gericht zum Verhandlungstermin kommt, ist offen.

Jetzt wartet Niederkassel auf den Beginn der Arbeiten zum zweiten und dritten Bauabschnitt. Der zweite Abschnitt soll eine Verbindung von der Südstraße zur Rheinstraße (L332) schaffen. Das Mondorfer Gewerbegebiet soll mit einem Kreisverkehr eine Anbindung erhalten. Im dritten und letzten Abschnitt soll die L269n in einem großen Bogen über die Lerchenstraße dann mithilfe einer Ampelanlage an die bestehende L269 (Rheidter Straße) angeschlossen werden. An diesem Knotenpunkt entsteht zudem eine Unterführung für Fußgänger und Radfahrer. Doch das ist Zukunftsmusik. Seitens Straßen.NRW heißt es: „Nach wie vor gilt, dass der Planfeststellungsbeschluss zum Bau der L 269n in Teilabschnitten (Abschnitte 2 und 3) beklagt wird.“ Das bedeutet, dass aufgrund laufender Gerichtsprozesse derzeit kein Baubeginn bekannt gegeben werden kann.