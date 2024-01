40 bis 50 Zuweisungen im Monat Niederkassel muss weitere Flüchtlingsunterkünfte bauen

Die Politik traf schließlich doch eine Entscheidung. Vier der vorgeschlagenen Liegenschaften lehnte sie mehrheitlich ab. Das Gremium favorisierte zwei erschlossene städtische Grundstücke – eins in Lülsdorf an der Uferstraße sowie eins in Niederkassel an der Pastor-Grimm-Straße. Zudem soll die große zusammenhängende Fläche in Mondorf unterhalb des Südfriedhofes ohne direkte Nachbarbebauung unter die Lupe genommen werden.