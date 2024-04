Gastronomie in Niederkassel-Rheidt Der neue Pächter möchte in der Linde nichts verändern

Die neuen Pächter sind in Rheidt alte Bekannte. Der 44-jährige Nera war seit vielen Jahren schon Mitarbeiter im Gasthaus. „Ich kenne die Linde bereits lange“, sagt er. Als gelernter Hotelfachmann ist er seit mehr als 20 Jahren im Geschäft. Gelernt hat er in einer kroatischen Küche. Über das Haus Streng in Rheinbach, einem Italiener, und anschließend einem Steakhaus in Köln kam er schließlich ins President Hotel nach Bonn, von wo aus er den Schritt ins Gasthaus „Zur Linde“ tat. Dort arbeitete er bei der Familie Obuca als Koch und später auch im Service.