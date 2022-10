Zusammenstoß von Auto und Fahrrad : Pedelec-Probefahrt endet in schwerem Verkehrsunfall

Pedelec-Probefahrt endet in schwerem Verkehrsunfall

Niederkassel Am Samstagmittag kam es in Niederkassel zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Auto kollidierte mit einer Pedelec-Fahrerin. Die Fahrradfahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Am Samstagmittag kam es gegen 11.00 Uhr in der Gierslinger Straße in Niederkassel zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Frau befand sich auf einer Probefahrt mit ihrem neuen Pedelec. Als sie sich dem Kreisverkehr auf Höhe der Karl-Hass-Straße näherte, kam ihr auf ihrer Fahrbahn unerwartet ein Auto entgegen.