Pfadfinder verschönern Flüchtlingsunterkunft „Uns schickte der Himmel“ lautet die Devise

„Wir erfüllen Herzenswünsche“, sagt Bastian Ulrich. Er engagiert sich bei der deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg im Bezirk Sieg. Die Pfadfinder nehmen an der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) teil. Unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ sind an diesem Wochenende Tausende von Pfadfindern in ganz Deutschland unterwegs, um Projekte umzusetzen, die „die Welt ein Stückchen besser machen“. Regelmäßig führen sie solche Aktionen durch. „Dabei wollen wir nachhaltig etwas in der Gesellschaft verändern, den Leuten helfen“, so Ulrich.