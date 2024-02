Grundsteuerdebatte in Niederkassel Politik will an Steuererhöhung festhalten

Die CDU habe Verständnis für den Unmut der Bevölkerung, so Sprecher Dano Himmelrath. „Wir müssen selbst mehrere hundert Euro in Jahr mehr bezahlen, die wir lieber anderweitig ausgegeben hätten.“ Er verwies auf andere Kommunen in der Nähe, die demnächst ihre Grundsteuer B-Beiträge auf 1200 Prozentpunkte erhöhen. „Wir lehnen Beschwerde und Petition ab“, war sein Fazit. Die SPD sieht in den 3600 Unterschriften keine Kleinigkeit. „Aber wir haben uns die Entscheidung schwer gemacht und stehen dazu“, so Friedrich Reusch, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion. Weder FDP noch Bündnis 90/Die Grünen waren bereit, der Beschwerde nachzugeben. „Durch das hohe Defizit sehen wir keine Chance, die Erhöhung zurückzunehmen“, hieß es von Seiten der FDP. „Wir hatten die Wahl - entweder Grundsteuererhöhung oder keine neue Schule“, so die Grünen. Der Ausschuss beendete die Diskussion mit der Empfehlung an den Rat, den Beschluss der Erhöhung der Grundsteuer nicht zurückzunehmen.