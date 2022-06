Polizei ermittelt : Radfahrer bei Kollision mit Linienbus in Niederkassel schwer verletzt

Radfahrer bei Kollision mit Linienbus in Niederkassel schwer verletzt

Niederkassel Ein 60-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall mit einem Linienbus in Niederkassel schwer verletzt. Der Linienbus soll beim Überholen zu wenig Abstand gehalten haben.

Auf der Marktstraße in Niederkassel-Rheidt ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Gegen 15 Uhr fuhr ein 60-jähriger Mann aus Troisdorf mit seinem Fahrrad in Richtung Ortseingang, als ein Linienbus ihn überholte.