Einsatz in Niederkassel : Betrunkener Mann verletzt Ex-Freundin und verursacht Unfall

Niederkassel Am Samstagmorgen gab es in Niederkassel eine Auseinandersetzung zwischen einem betrunkenen Mann, seiner Ex-Freundin und deren Onkel. Anschließend verursachte der Mann mit einem gestohlenen Wagen einen schweren Unfall.

Am frühen Samstagmorgen gab es gegen 5.40 Uhr einen schweren Verkehrsunfall in Niederkassel-Ranzel. Wie die Polizei mitteilte, war ein 24-jähriger Mann aus Bonn mit dem Auto seiner Ex-Freundin auf dem Heideweg in Richtung Wahner Straße unterwegs. An der Wahner Straße missachtete er die Vorfahrt eines 39-jährigen Mannes aus Niederkassel.