Zwei Autos verwickelt Drei Verletzte nach Auffahrunfall in Ranzel

Gegen 17 Uhr kam es am frühen Freitagabend in Niederkassel-Ranzel zu einem Unfall mit drei Verletzten Personen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Mitsubishi die Feldmühlestraße in Niederkassel-Ranzel entlang. Vor einem Zebrastreifen bremste dann eine 42-jährige Fahrerin eines VW Touran, um Fußgänger über die Straße zu lassen. Dies bemerkte der hinter ihr fahrende Mitsubishi-Fahrer laut Angaben der Polizei wohl zu spät und fuhr auf den Touran auf. Neben der 42-jährigen Fahrerin saßen in dem VW Touran auch noch drei Kinder im Alter zwischen neun und elf Jahren saßen.