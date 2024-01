Zufälliger Fund Spaziergänger finden Leiche am Rheinufer bei Rheidt

Grausiger Fund am Rhein: Spaziergänger haben am Samstagnachmittag am Rhein zwischen Niederkassel-Rheidt und Mondorf eine Leiche entdeckt. Unterhalb einer von Hundefreunden gerne genutzten Wiese hatten sie gegen 16 Uhr in einem Gebüsch einen leblosen Körper entdeckt, der halb im Rhein lag. Das Paar informierte sofort die Polizei, die den Fundort sicherte.