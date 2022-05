Unfall in Niederkassel-Rheidt : 20-Jähriger landet alkoholisiert mit Auto in Gleisbett

Ein Auto ist in Niederkassel im Gleisbett gelandet. Foto: Polizei Rhein-Sieg

Niederkassel In Niederkassel-Rheidt ist in der Nacht auf Sonntag ein 20-Jähriger alkoholisiert mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und in einem Gleisbett zum Stehen gekommen. Der Fahrer sowie zwei Beifahrer wurden verletzt.



Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntag mit einem Seat Ibiza in Niederkassel von der Straße abgekommen und in einem Gleisbett gelandet. Der 20-Jährige sowie beide Mitfahrer wurden dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann aus Niederkassel war demnach gegen 3.30 Uhr in der Nacht auf der Südstraße in Rheidt unterwegs. Als er nach links in die Mondorfer Straße abbiegen wollte, kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte zunächst mit mehreren Absperrgittern, prallte dann gegen ein Trafogebäude und kam im Gleisbett zum Stillstand.

Die Verletzten wurden vor Ort behandelt. Bei den Beifahrern handelte es sich um einen 22-Jährigen und einen 17-Jährigen. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Um ihm eine Blutprobe zu entnehmen, wurde er in ein Krankenhaus nach Bonn gebracht. Der 17-Jährige wurde ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Das Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

(ga)