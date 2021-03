Niederkassel-Rheidt : Brand in selbstgebautem Wohnwagen

Foto: Dieter Hombach

Rheidt In Niederkassel-Rheidt ist am Dienstagabend ein Feuer in einem selbstgebauten Wohnwagen ausgebrochen. Der eingebaute Ofen des Wagens hatte Feuer gefangen und den Brand verursacht.



