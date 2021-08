Diebstahl in Niederkassel-Rheidt : Eingesperrter Senior rettet sich aus Fenster

Niederkassel-Rheidt In Niederkassel-Rheidt hat ein Unbekannter einen 81-Jährigen in dessen Büro eingesperrt und ihm diverse Münzen im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Der Senior konnte sich befreien, indem er aus dem Fenster kletterte.

Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstag in Niederkassel einen 81-jährigen Mann bestohlen und ihn anschließend in dessen Büro eingeschlossen. Wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilte, hatte das Opfer über ein Kleinanzeigenportal diverse Silbermünzen zum Kauf angeboten. Der Unbekannte hatte sich dann telefonisch bei dem Senior gemeldet und sich mit ihm in dessen Zuhause in der Milanstraße in Rheidt verabredet.