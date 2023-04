Unfall in Niederkassel-Rheidt Drei Verletzte bei Kollision mit Ampelmast

Gegen 21 Uhr am Sonntagabend wurden drei Insassen eines VW-Tiguan beim Zusammenstoß mit einem Ampelmast in Niederkassel-Rheidt leicht verletzt. Grund war laut Polizeiangaben ein Ausweichmanöver. Zwei der verletzten Insassen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Untersuchung eingeliefert.