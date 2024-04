Feuerwehreinsatz in Rheidt Frühaufsteherin entdeckt Garagenbrand in Niederkassel

Niederkassel · Eine Frühaufsteherin entdeckte am Montagmorgen einen Brand in ihrer Garage in Niederkassel-Rheidt und rief die Feuerwehr. Damit verhinderte sie womöglich Schlimmeres.

08.04.2024 , 08:43 Uhr

Am frühen Montagmorgen rückte die Feuerwehr zu einem Brand in Niederkassel-Rheidt aus. Foto: Ulrich Felsmann





Von Judith Lea Reuber