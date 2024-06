Niederkassel Räuber stiehlt Whisky und bedroht Mitarbeiter mit Rasierklinge

Ein Mann hat am Freitagmittag bei dem Versuch, Whisky aus einem Lebensmittelgeschäft in Niederkassel zu stehlen, mehrere Menschen mit einer Rasierklinge bedroht. Das teilte die Polizei Bonn mit. Die Tat ereignete sich in einem Geschäft an der Straße „Am alten Pfarrhof“ in Niederkassel-Rheidt. Der 36-jährige Bonner betrat die Spirituosenabteilung gegen 14.15 Uhr und steckte zwei Flaschen Whisky in einem niedrigen, zweistelligen Wert ein. Dann wollte er das Geschäft, ohne zu bezahlen, verlassen. Dabei wurde die Alarmsicherung ausgelöst, wodurch mehrere Angestellte und Kunden sowie der stellvertretende Filialleiter auf ihn aufmerksam wurden.