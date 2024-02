Von Spaziergängern entdeckt Leichenfund am Niederkasseler Rheinufer: Toter ist identifiziert

Die männliche Leiche, die Spaziergänger am Samstagnachmittag am Rhein zwischen Niederkassel-Rheidt und Mondorf entdeckt hatten, ist identifiziert. Das teilte die Polizei Bonn am Donnerstagnachmittag mit. Bei dem Toten handele es sich um einen seit Montag vermissten 69-jährigen Bonner. Dieser hatte am Montag gegen 19 Uhr eine Klinik am Kaiser-Karl-Ring in Bonn-Castell verlassen, obwohl ihm Mediziner davon abgeraten hatten. Anschließend fahndete die Polizei nach dem Mann.