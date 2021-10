Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte lösen Radmuttern an Pkws in Niederkassel

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Foto: Friso Gentsch/Symbol

Niederkassel In Niederkassel-Rheidt haben Unbekannte die Radmuttern an mindestens sechs Autos gelöst. Einer Zeugin waren am Donnerstag seltsame Geräusche an ihrem Fahrzeug aufgefallen. Die Polizei bittet um Hinweise.



Unbekannte haben an der Rheinstraße in Niederkassel-Rheidt die Radmuttern an mindestens sechs Autos gelöst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte eine Frau am Donnerstag gegen 18 Uhr auf der Heimfahrt von ihrer Arbeitsstelle seltsame Geräusche an ihrem Fahrzeug bemerkt. Ihrem Partner fiel sodann auf, dass die Radmuttern gelöst worden waren. Als der Mann dann weitere Fahrzeuge in seinem Umfeld überprüfte, fand er insgesamt fünf Autos mit losen Radmuttern. Wer dahinter steckt, ist bislang noch unklar.