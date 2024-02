Förderschule in Niederkassel Gibt es eine Zukunft für die Laurentiusschule?

Für Kinder mit Lern- und Sprachproblemen gibt es verschiedene Förderschulen im Kreis, für alle anderen Beeinträchtigungen nur die Laurentiusschule und die St. Ansgar Schule der Caritas Jugendhilfe in Hennef-Happerschoß. Daher fordern auch Anja Mellinghaus und Alexander Nicko von der Schulpflegschaft der Laurentiusschule eine Möglichkeit, die Mindestgrößenverordnung auszusetzen. Schulministerium und Ministerpräsident seien bereits kontaktiert. Abraham kann deren Standpunkte nicht nachvollziehen: „Es gibt so viele Ausnahmen, nur bei der Mindestgrößenverordnung hält man sich kleinlich an der tatsächlichen Meldezahl.“ Dafür fordern sie eine Lockerung und Ausnahme. „Wir müssen diesen Standort auf Biegen und Brechen erhalten, sonst leiden alle 3500 Schüler in der gesamtstädtischen Schullandschaft“, so Abraham.