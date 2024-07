Bauarbeiten in Niederkassel Grundwasser macht Ärger beim Großprojekt Schulzentrum Nord

Probleme macht derzeit der Grundwasserstand. „Der Wasserstand liegt weit über dem Mittel der letzten Jahrzehnte“, so Dezernent Carsten Walbröhl. „Die Baugrube steht rund 1,70 Meter unter Wasser, der Pegel sinkt nur um zwei bis drei Zentimeter pro Tag“. Im Statusbericht heißt es: „Seit Mai 2024 steigt der Grundwasserstand im Bereich des Baufeldes stetig. Starke Regenereignisse haben überdies sukzessive ein Abfallen des Grundwasserspiegels verhindert. Mit den Erdbauarbeiten wurde begonnen und ein Großteil der Baugrube hergestellt. Tieferliegende Bereiche – wie etwa Aufzugsunterfahrten, Pumpensümpfe sowie Erdaustauschbereiche – sind aktuell durch drückendes Grundwasser geflutet.“ Um nicht in zeitlichen Verzug zu geraten, werden nun andere Baumaßnahmen vorangetrieben, wie beispielsweise die Rohbauarbeiten im Bereich der Mehrzweckhalle und der Mensa. So kann gegenwärtig das Erreichen des Meilensteins „Fertigstellung Rohbau“ nicht abschließend prognostiziert werden, heißt es im Bericht weiter.