Vermeintliche Geldanlage Seniorin aus Niederkassel verliert 25.000 Euro an Betrüger

Opfer eines Betrugs ist eine 83-jährige Frau aus Niederkassel geworden, die mehrere Zehntausend Euro auf ein Konto im Ausland überwiesen hatte. Wie die Polizei mitteilte, habe die Seniorin 25.000 Euro dadurch verloren. Die Frau gab demnach an, über eine Fernsehsendung auf eine Geldanlage aufmerksam geworden zu sein. Sie habe recherchiert und sei zur Überzeugung gekommen, dass es sich um ein seriöses Unternehmen handele. Per Kontaktformular wendete sie sich daraufhin am 9. April an eine Gesellschaft, die mit sogenannten Traiding Fonds handelt.