Neues Projekt in Niederkassel So bekommen Senioren Hilfe von „Nachbarn für Nachbarn“

Die alte Dame, die aus dem Fenster schaut, ist gehbehindert und verlässt ihre Wohnung nur noch im äußersten Notfall. Aber sie hat ja Paul. Paul, der schwarz-weiße Kater, leistet ihr Gesellschaft. Und jetzt schauen sie gemeinsam auf die kleine Welt der Straße, begrüßen Passanten und beobachten das Leben vor dem Haus. Paul verlässt oft die Wohnung, um durch das nachbarschaftliche Revier zu streifen. Vom Balkon aus führt eine hölzerne Katzenbrücke hinunter in den kleinen Garten, die er für seine Ausflüge nutzt. Doch seit einiger Zeit ist diese Brücke defekt, und Paul muss schwierige Kletterpartien und Sprünge machen, um in den Garten zu gelangen. Die alte Dame ist selbst nicht in der Lage, die Reparaturarbeiten zu erledigen. Doch just zur rechten Zeit las sie über ein neues Projekt, das der Verein zur Förderung von Seniorinnen und Senioren in Niederkassel auf den Weg gebracht hat: Nachbarn für Nachbarn. Dort rief sie an – und schon wenige Tage später war die Brücke wieder am Balkon befestigt, und Paul konnte, sehr zur Freude der alten Dame, wieder seine üblichen Spaziergänge unternehmen.