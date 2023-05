Liburer Weg war bis zum Abend gesperrt Aus einem Lkw von Evonik ist in Niederkassel eine Chemikalie ausgetreten

Die Feuerwehr war ab dem Morgen vor Ort. Sie hat den Lastwagen zunächst abgedichtet und zurück in das Werk in Niederkassel-Lülsdorf gebracht. Der Liburer Weg zwischen Weilerhöfe und der L269 sowie die L269 zwischen Liburer Weg und dem Standort in Lülsdorf sowie weitere Straßen waren daraufhin für Reinigungsarbeiten gesperrt.