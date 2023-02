Suche in Niederkassel : Gleitschirmflieger soll in den Rhein gestürzt sein

Feuerwehr und Rettungsdienst sind zu einem Einsatz nach Niederkassel ausgerückt. Foto: Dieter Hombach

Niederkassel In Niederkassel lief am Montagvormittag ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Ein Passant hatte gemeldet, dass ein Gleitschirmflieger in den Rhein abgestürzt sein soll. Gefunden wurde niemand.



Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagvormittag gegen 11 Uhr an den Rhein nach Niederkassel ausgerückt. In Höhe der Fähre von Lülsdorf nach Wesseling haben die Einsatzkräfte ersten Informationen zufolge nach einem Gleitschirmflieger gesucht, der in den Rhein abgestürzt sein soll.

Ein Passant hatte dies nach eigenen Angaben gesehen und die Rettungskräfte alarmiert. Auch Hubschrauber des ADAC und der Polizei waren im Einsatz und überflogen das Gebiet. Gegen 12 Uhr brachen die Einsatzkräfte die Suche ergebnislos ab.

(ga)