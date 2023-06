Rücktritt von Stephan Vehreschild In Niederkassel beginnt die Suche nach einem neuen Bürgermeister

Der Bürgermeister von Niederkassel hat am Donnerstagabend seinen Rücktritt erklärt. Der CDU-Mann Stephan Vehreschild, der auch Sprecher der Bürgermeister im Rhein-Sieg-Kreis ist, nennt dafür gesundheitliche Gründe. In Niederkassel steht damit noch in diesem Jahr eine Wahl an. Am 26. November wählen die Niederkasseler einen neuen Bürgermeister, so Markus Thüren, Pressesprecher der Stadt. Falls es zu einer Stichwahl komme, sei der Termin dafür der 10. Dezember.