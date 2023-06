Bootsteile in Mondorf geklaut Diebe setzen Rettungsboote von Feuerwehr und DLRG in Niederkassel außer Betrieb

„Es ist unverantwortlich, gerade in den Sommermonaten, wo wir viele Einsätze auf dem Rhein fahren müssen, unser Einsatzboot durch den gezielten Diebstahl von Bootsteilen zu sabotieren“, so der stellvertretende Stadtbrandinspektor Dirk Zimmermann. Als am Mittwochnachmittag das Feuerwehrboot der LE Mondorf mittels einer Hebeanlage zu Wasser gelassen werden sollte, zeigte sich, dass an den beiden 80-PS Außenbordmotoren Diebe am Werk gewesen waren. Propeller, Antriebsschaft, Schaltgestänge und Getriebe hatten der oder die Diebe sorgfältig abgebaut. Die Diebe kaperten ein kleines Beiboot, das auch im Mondorfer Hafen liegt, um ihre Beute abzutransportieren, so die Vermutung der hinzugerufenen Wasserschutzpolizei.