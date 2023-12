Unfall in Niederkassel-Mondorf BMW-Fahrer rammt Bushaltestelle und verletzt 14-Jährigen tödlich

Kurz nach 17 Uhr am Samstagabend ist ein 14-jähriger Junge bei einem Unfall in Niederkassel-Mondorf tödlich verletzt worden. Ein 51-jähriger Fahrer hatte aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen 7er BMW verloren und den Jungen an einer Bushaltestelle erfasst. Der Fahrer selbst sowie eine Beifahrerin mit Kind wurden verletzt und in eine nahe gelegene Klinik zur weiteren ärztlichen Betreuung transportiert. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei am Abend keine Angaben machen.