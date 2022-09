Polizei bittet um Hinweise : Unbekannte brechen sieben Autos in Niederkassel auf

Niederkassel In der Nacht auf Dienstag sind in Niederkassel-Ranzel sieben Autos aufgebrochen worden. Die Täter stahlen unter anderem einen Laptop, Bargeld und Zigaretten. Wie die Täter die Autos öffnen, ist noch unklar.

In der Nacht auf Dienstag sind in Niederkassel-Ranzel sieben Autos aufgebrochen worden und verschiedene Gegenstände aus dem Inneren gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, waren die Fahrzeuge in der Falkenstraße, der Goerdelerstraße, der Ommerichstraße und der Peterstraße geparkt. Eine der Einfahrten, in der eines der Autos stand, ist videoüberwacht. Die Aufnahmen zeigen, dass um 2.36 Uhr zwei unbekannte Männer zu einem VW Passat gingen und ihn öffneten. Einer der Täter leuchtete mit einer Taschenlampe in den Innenraum, während der andere Gegenstände herausnahm. Danach verschwanden die Verdächtigen.