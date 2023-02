Zeugen gesucht : Unbekannte zerkratzen Autos in Niederkassel

Unbekannte zerkratzen Autos in Niederkassel

In Niederkassel haben Unbekannte mehrere Autos beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können.

In Niederkassel sollen Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, mehrere Autos in der Kölner Straße beschädigt haben. Wie die Polizei mitteilte, sollen in der Zeit bei zwei Volkswagen, einem Skoda und einem Citroën die rechte Fahrzeugseite zerkratzt worden sein.