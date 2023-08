Zeugen gesucht Unbekannter schlägt Mann in Niederkassel mehrfach ins Gesicht

In Niederkassel hat am Sonntagabend ein bisher unbekannter Mann einem 45-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Gegen 21.55 Uhr soll sich der 45-Jährige zusammen mit seinem 33 Jahre alten Begleiter an der Rheinallee im Ortsteil Mondorf aufgehalten haben, als eine fünfköpfige Gruppe Männer auf sie zu kam, teilte die Polizei mit.