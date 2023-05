Motorradfahrer überschlug sich mehrfach 22-Jähriger bei Unfall in Niederkassel schwer verletzt

Ein Motorradfahrer hat sich am Dienstagabend in Niederkassel mehrfach überschlagen und dabei schwer verletzt. Der 22 Jahre alte Mann sei etwa um 22 Uhr mit vier weiteren Motorradfahrern auf der Stockemer Straße unterwegs gewesen, als er nach einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe, sagte ein Polizeisprecher. Der Niederkasseler sei auf den Randstreifen der Straße geraten, habe sich mitsamt seines Motorrads einige Male überschlagen und sei dann letztlich an einem Zaun, welcher den Stockemer See umgrenze, gelandet.