Kopernikus-Gymnasium Niederkassel Deshalb müssen sich Vereine nach neuen Veranstaltungsorten umsehen

Die Schließung bringt nicht nur für den Schulbetrieb Probleme mit sich, sondern auch für die Vereine, die üblicherweise dort ihre Veranstaltungen durchführen. So hat beispielsweise das Mandolinenorchester seine Dezember-Konzerte bereits in das Casino der Firma Lülsdorf Functional Solutions GmbH, verlegt. Ähnlich unsicher sind die Veranstaltungen der KG Rut-Wiess Ranzel am 6. und 20. Januar sowie die Square Dance-Veranstaltung „Triple Six Highlight“ der Rhine Stone 666 am 20. April. Man sei in guten Gesprächen, berichtet hier der zuständige Fachbereich, Details seien aber noch nicht spruchreif. Christian Jahn, Präsident der Rhine Stones 666 möchte ebenfalls nicht mehr verraten. Eins ist aber sicher: „In die Bergheimer Halle werden die Karnevalisten zu Jahresbeginn nicht ausweichen können. Aber wir tun alles, um den Vereinen zu helfen“, so ein Mitarbeiter der Verwaltung.